Мошенники украли квартиру в Москве при помощи электронной подписи

Мошенники переоформили на себя квартиру москвича, подделав документы и электронную подпись собственника. Пожилой житель столицы несколько лет назад оформил квартиру на своего сына по договору дарения, однако, совершая очередной коммунальный платёж, обнаружил на квитанции чужие инициалы.

Об этом в Facebook поделилась коллега пострадавшего Светлана Колосова

В МФЦ мужчине подтвердили факт переоформления его недвижимости на другого владельца. В Росреестре отцу с сыном сообщили, что квартира была продана в 2018 году, сделка была заверена электронной подписью собственника. Однако пострадавший её не получал. Координаты нотариуса службе установить не удалось.

Как сообщила юрист Ольга Полищук , электронная подпись даёт возможность мошенникам проворачивать махинации с имуществом, обладая лишь паспортными данными владельца.

Выпускается сертификат, любой поддельный договор загружается в сканер, например договор отчуждения, который впоследствии будет невозможно проверить даже с помощью графологической экспертизы. Личного присутствия владельца недвижимости при этом не требуется. Проблема в том, что для выпуска электронной подписи достаточно знать лишь паспортные данные человека. Получив её, мошенники могут провести практически любую сделку от лица гражданина, поскольку электронная подпись приравнивается к ручной, — цитирует Полищук «СНЕГ.TV».

По словам юриста, оспорить свою правоту вполне реально. Необходимо сразу обратиться в полицию и суд и арестовывать квартиру, чтобы её не переоформили ещё несколько раз. А затем доказывать, что реальный собственник ничего не подписывал.