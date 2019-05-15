Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мошенники украли квартиру в Москве при помощи электронной подписи 

News.ru + ещё 1 15 мая 2019
Фото: РИА Новости
Мошенники переоформили на себя квартиру москвича, подделав документы и электронную подпись собственника. Пожилой житель столицы несколько лет назад оформил квартиру на своего сына по договору дарения, однако, совершая очередной коммунальный платёж, обнаружил на квитанции чужие инициалы.
Об этом в Facebook поделилась коллега пострадавшего Светлана Колосова.
В МФЦ мужчине подтвердили факт переоформления его недвижимости на другого владельца. В Росреестре отцу с сыном сообщили, что квартира была продана в 2018 году, сделка была заверена электронной подписью собственника. Однако пострадавший её не получал. Координаты нотариуса службе установить не удалось.
Как сообщила юрист Ольга Полищук, электронная подпись даёт возможность мошенникам проворачивать махинации с имуществом, обладая лишь паспортными данными владельца.
Выпускается сертификат, любой поддельный договор загружается в сканер, например договор отчуждения, который впоследствии будет невозможно проверить даже с помощью графологической экспертизы. Личного присутствия владельца недвижимости при этом не требуется. Проблема в том, что для выпуска электронной подписи достаточно знать лишь паспортные данные человека. Получив её, мошенники могут провести практически любую сделку от лица гражданина, поскольку электронная подпись приравнивается к ручной, — цитирует Полищук «СНЕГ.TV».
По словам юриста, оспорить свою правоту вполне реально. Необходимо сразу обратиться в полицию и суд и арестовывать квартиру, чтобы её не переоформили ещё несколько раз. А затем доказывать, что реальный собственник ничего не подписывал.
News.ru: последние новости
Раскрыты подробности падения из окна свидетеля по делу Кокорина Жители Курска требуют 2 млн рублей за потерянный клад Бастрыкин заявил о миллиардных хищениях в Роскосмосе
Комментарии6
Происшествия , Светлана Колосова , Ольга Полищук , Росреестр , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал на «Голос. Дети»: «Первый канал» аннулировал результаты244
Песков рассказал о приглашении Путина на инаугурацию Зеленского415
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки143
«Лидер-лабух»: В Сети посмеялись над партией Вакарчука
Меркель уйдет из политики
Видео
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки
Шоу-бизнес
Когда Зеленский станет президентом
Украина В мире
Покинуть пост: Страны G7 обратились к Порошенко
Украина В мире
Песков прокомментировал конфликт в Екатеринбурге
Политика
Наконец-то! Названа дата инаугурации Зеленского
Украина В мире
Тайно и ночью: как Коломойский вернулся на Украину
В мире Статьи
Депутат послал жительницу Челябинска «к чертовой матери»
Общество
Проиграл дважды? Дочка Алсу спела с финалистом «Голоса»
Шоу-бизнес Статьи
Вакарчук выступил с политическим заявлением
Украина В мире
Трампу запретили дружить с Путиным
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение