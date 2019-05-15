Мошенники переоформили на себя квартиру москвича, подделав документы и электронную подпись собственника. Пожилой житель столицы несколько лет назад оформил квартиру на своего сына по договору дарения, однако, совершая очередной коммунальный платёж, обнаружил на квитанции чужие инициалы.
Об этом в Facebook поделилась коллега пострадавшего Светлана Колосова.
В МФЦ мужчине подтвердили факт переоформления его недвижимости на другого владельца. В Росреестре отцу с сыном сообщили, что квартира была продана в 2018 году, сделка была заверена электронной подписью собственника. Однако пострадавший её не получал. Координаты нотариуса службе установить не удалось.
Как сообщила юрист Ольга Полищук, электронная подпись даёт возможность мошенникам проворачивать махинации с имуществом, обладая лишь паспортными данными владельца.
Выпускается сертификат, любой поддельный договор загружается в сканер, например договор отчуждения, который впоследствии будет невозможно проверить даже с помощью графологической экспертизы. Личного присутствия владельца недвижимости при этом не требуется. Проблема в том, что для выпуска электронной подписи достаточно знать лишь паспортные данные человека. Получив её, мошенники могут провести практически любую сделку от лица гражданина, поскольку электронная подпись приравнивается к ручной, — цитирует Полищук «СНЕГ.TV».
По словам юриста, оспорить свою правоту вполне реально. Необходимо сразу обратиться в полицию и суд и арестовывать квартиру, чтобы её не переоформили ещё несколько раз. А затем доказывать, что реальный собственник ничего не подписывал.