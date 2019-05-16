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Мошенники похитили квартиру в Москве через интернет 

Lenta.ru + ещё 2 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Мошенники переоформили на себя квартиру жителя Москвы, подделав документы и электронную подпись собственника. Об этом в четверг, 16 мая, сообщает News.ru.
Знакомая пострадавшего рассказала, что несколько лет назад он оформил квартиру на своего сына по договору дарения, но совершая очередной коммунальный платеж, обнаружил на квитанции чужие инициалы.
В МФЦ мужчине подтвердили факт переоформления его квартиры на другого владельца. При этом в Росреестре сообщили, что данная недвижимость была продана в 2018 году, а сделка была заверена электронной подписью собственника, которую тот никогда не получал. Координаты нотариуса, оформившего договор, службе установить не удалось.
Уточняется, что электронная подпись дает возможность проворачивать махинации с имуществом, обладая лишь паспортными данными владельца.
1 марта сообщалось, что брешь в защите браузера Google Chrome позволила злоумышленникам украсть данные пользователей. Для этого они применили два PDF-файла, использующих уязвимость локального просмотра.
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Происшествия , Росреестр , Google , Москва
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