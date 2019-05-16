Мошенники переоформили на себя квартиру жителя Москвы, подделав документы и электронную подпись собственника. Об этом в четверг, 16 мая, сообщает News.ru.
Знакомая пострадавшего рассказала, что несколько лет назад он оформил квартиру на своего сына по договору дарения, но совершая очередной коммунальный платеж, обнаружил на квитанции чужие инициалы.
В МФЦ мужчине подтвердили факт переоформления его квартиры на другого владельца. При этом в Росреестре сообщили, что данная недвижимость была продана в 2018 году, а сделка была заверена электронной подписью собственника, которую тот никогда не получал. Координаты нотариуса, оформившего договор, службе установить не удалось.
Уточняется, что электронная подпись дает возможность проворачивать махинации с имуществом, обладая лишь паспортными данными владельца.
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