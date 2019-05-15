Полицейские открыли огонь при задержании преступников в Москве

Глава пресс-службы столичного главка МВД Юрий Титов проинформировал о нападении на офис фирмы в Москве , после которого полицейским пришлось открыть огонь при задержании преступников. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как отмечается, инцидент произошел на улице Нагатинская в доме 16. В здание ворвались пять неизвестных в масках, которые похитили крупную сумму денег.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий на Аминьевском шоссе была обнаружена автомашина с подозреваемыми, которые пытались скрыться и оказали полицейским активное сопротивление", — сказал Титов.

Он добавил, что сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить табельное оружие. Двух человек задержали, один из них был госпитализирован. В настоящее время ищут их сообщников.

Ранее сообщалось, что автобус обстреляли из автомобиля в Москве.