Пролетели 8 этажей: лифт с детьми сорвался в Набережных Челнах

По счастливой случайности обошлось без серьезных травм.

Сразу два серьезных ЧП произошли в один день в одном из жилых домов поселка ЗЯБ у города Набережные Челны.

Утром 14 мая там сломался лифт. В кабине находились ребенок и пенсионер. Вместе они проехали один этаж, после чего кабина сорвалась вниз. К счастью, достигнув второго этажа, сработали ловушки и кабина остановилась. Мужчина получил травмы, ребенок не пострадал, сообщают местные СМИ.

Спустя пару часов страшная ситуация повторилась. 11-летний мальчик зашел в лифт на девятом этаже, проехав всего один этаж, кабина полетела вниз и вновь остановилась на втором этаже. По счастливой случайности снова обошлось без серьезных травм.

В доме провели работы. Тем не менее, как передают региональные издания, замена лифта не планируется, так как механизм был полностью обновлен в 2008 году. Так, следующее плановое обновление стоит ожидать не ранее 2043 года.