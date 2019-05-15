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Пролетели 8 этажей: лифт с детьми сорвался в Набережных Челнах 

ТК «Звезда» + ещё 1 19 часов назад
Фото: РИА Новости
По счастливой случайности обошлось без серьезных травм.
Сразу два серьезных ЧП произошли в один день в одном из жилых домов поселка ЗЯБ у города Набережные Челны.
Утром 14 мая там сломался лифт. В кабине находились ребенок и пенсионер. Вместе они проехали один этаж, после чего кабина сорвалась вниз. К счастью, достигнув второго этажа, сработали ловушки и кабина остановилась. Мужчина получил травмы, ребенок не пострадал, сообщают местные СМИ.
Спустя пару часов страшная ситуация повторилась. 11-летний мальчик зашел в лифт на девятом этаже, проехав всего один этаж, кабина полетела вниз и вновь остановилась на втором этаже. По счастливой случайности снова обошлось без серьезных травм.
В доме провели работы. Тем не менее, как передают региональные издания, замена лифта не планируется, так как механизм был полностью обновлен в 2008 году. Так, следующее плановое обновление стоит ожидать не ранее 2043 года.
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