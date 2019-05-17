В Сети появилось видео катастрофы истребителя F-16

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Появилось видео катастрофы истребителя F-16 

Российская Газета + ещё 1 31 минуту назад
В Сети появились два видео с места катастрофы истребителя ВВС США F-16 Fighting Falcon в Калифорнии. На первом запечатлен момент падения самолета на крышу склада. Второй снят внутри ангара, на который рухнул самолет.
Напомним, авария произошла в 15.45 по Тихоокеанскому времени (01.45 мск). По предварительным данным, во время посадки у истребителя отказала гидросистема, пилот получил приказ катапультироваться. Он приземлился на взлетно-посадочную полосу авиабазы, а самолет врезался в крышу ангара, стоящего в нескольких десятках метров от нее.
Летчик доставлен в госпиталь, на земле пострадавших нет.
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Происшествия , Видео , США
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