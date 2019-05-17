В Сети появилось видео катастрофы истребителя F-16

Появилось видео катастрофы истребителя F-16

В Сети появились два видео с места катастрофы истребителя ВВС США F-16 Fighting Falcon в Калифорнии. На первом запечатлен момент падения самолета на крышу склада. Второй снят внутри ангара, на который рухнул самолет.

Напомним, авария произошла в 15.45 по Тихоокеанскому времени (01.45 мск). По предварительным данным, во время посадки у истребителя отказала гидросистема, пилот получил приказ катапультироваться. Он приземлился на взлетно-посадочную полосу авиабазы, а самолет врезался в крышу ангара, стоящего в нескольких десятках метров от нее.

Видео со склада, на который упал истребитель F-16. Видео: Раньше всех. Ну почти pic.twitter.com/dkFQjm3RbW— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) May 17, 2019

Летчик доставлен в госпиталь, на земле пострадавших нет.