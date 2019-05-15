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Пострадавшая при нападении в Ульяновской области девушка пришла в сознание 

ТАСС 15 мая 2019
Фото: РИА Новости
Пострадавшая при нападении в селе Ишеевка Ульяновской области пришла в сознание, врачи оценивают ее состояние как тяжелое. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
"Пострадавшая девушка пришла в себя. Ее состояние тяжелое", — сказала собеседница агентства.
По данным следствия, 14 мая семья из четырех человек отмечала с друзьями день рождения дочери, среди гостей был 40-летний сосед, который напал с ножом на 44-летнего главу семейства и его 10-летнего сына и убил их, а также нанес многочисленные телесные повреждения 39-летней женщине [жене убитого] и их 18-летней дочери.
По факту убийства возбуждено уголовное дело, на месте работают следователи и сотрудники полиции, подозреваемый задержан.
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Происшествия , Криминал , Ульяновская Область
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