Пострадавшая при нападении в Ульяновской области девушка пришла в сознание

Пострадавшая при нападении в селе Ишеевка Ульяновской области пришла в сознание, врачи оценивают ее состояние как тяжелое. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Пострадавшая девушка пришла в себя. Ее состояние тяжелое", — сказала собеседница агентства.

По данным следствия, 14 мая семья из четырех человек отмечала с друзьями день рождения дочери, среди гостей был 40-летний сосед, который напал с ножом на 44-летнего главу семейства и его 10-летнего сына и убил их, а также нанес многочисленные телесные повреждения 39-летней женщине [жене убитого] и их 18-летней дочери.

По факту убийства возбуждено уголовное дело, на месте работают следователи и сотрудники полиции, подозреваемый задержан.