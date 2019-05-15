Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Южно-Сахалинске отстранили от работы оскорбившую ученицу педагога 

РИА Новости 15 мая 2019
Учительницу, оскорбившую шестиклассницу на уроке музыки в школе №4 Южно-Сахалинска, отстранили от работы, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе администрации областного центра.
О происшествии стало известно из аудиозаписи, поступившей в редакцию ИА Sakh.com. На ней педагог оскорбляет ученицу шестого класса школы №4 Южно-Сахалинска за невыученный урок.
“Учительницу, оскорбившую шестиклассницу на уроке музыки в школе №4 Южно-Сахалинска, на время проверки отстранили от работы. При подтверждении факта оскорбления ученицы в отношении учителя музыки будут приняты меры дисциплинарного воздействия — вплоть до увольнения за нарушение педагогической этики. Ситуация находится на контроле вице-мэра администрации города”, — рассказала собеседница агентства.
Как сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Сахалинской области по взаимодействию со СМИ и общественностью Тамара Журавская, ведомством организована проверка, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры реагирования.
Последние новости
Заговорил о войне с Россией - лишился должности Что сказал Помпео после встречи с Путиным Блицкриг по-украински. Как встретит Донбасс солдат ВСУ
Комментарии4
Происшествия , Видео , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал на «Голос. Дети»: «Первый канал» аннулировал результаты274
Песков рассказал о приглашении Путина на инаугурацию Зеленского423
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки143
«Разве это незаконно?» Пригожин об отмене результатов «Голоса»5
Чиновница из Тюмени разделась для Playboy
Видео
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки
Шоу-бизнес
Когда Зеленский станет президентом
Украина В мире
Покинуть пост: Страны G7 обратились к Порошенко
Украина В мире
Песков прокомментировал конфликт в Екатеринбурге
Политика
Наконец-то! Названа дата инаугурации Зеленского
Украина В мире
Тайно и ночью: как Коломойский вернулся на Украину
В мире Статьи
Депутат послал жительницу Челябинска «к чертовой матери»
Общество
Проиграл дважды? Дочка Алсу спела с финалистом «Голоса»
Шоу-бизнес Статьи
Вакарчук выступил с политическим заявлением
Украина В мире
Трампу запретили дружить с Путиным
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение