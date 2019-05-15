В Южно-Сахалинске отстранили от работы оскорбившую ученицу педагога

Учительницу, оскорбившую шестиклассницу на уроке музыки в школе №4 Южно-Сахалинска , отстранили от работы, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе администрации областного центра.

О происшествии стало известно из аудиозаписи, поступившей в редакцию ИА Sakh.com. На ней педагог оскорбляет ученицу шестого класса школы №4 Южно-Сахалинска за невыученный урок.

“Учительницу, оскорбившую шестиклассницу на уроке музыки в школе №4 Южно-Сахалинска, на время проверки отстранили от работы. При подтверждении факта оскорбления ученицы в отношении учителя музыки будут приняты меры дисциплинарного воздействия — вплоть до увольнения за нарушение педагогической этики. Ситуация находится на контроле вице-мэра администрации города”, — рассказала собеседница агентства.

Как сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Сахалинской области по взаимодействию со СМИ и общественностью Тамара Журавская, ведомством организована проверка, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры реагирования.