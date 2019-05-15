Силовики разблокировали улицу Ельцина в Екатеринбурге

Подразделения ОМОН Росгвардии взяли под свой контроль улицу Бориса Ельцина в районе театра драмы в Екатеринбурге . Протестующих против строительства храма Святой Екатерины вытеснили с проезжей части, открыв движение автомашинам.

По информации «URA.RU», часть протестующих попыталась переместиться к областному дому правительства, однако силовики воспрепятствовали им. После этого они выдвинулись в район площади 1905 года в попытке перекрыть проспект Ленина.

Сообщается, что силовикам удалось уговорить участников протеста разойтись. Отмечается, что группа протестующих заметно уменьшилась.

Ранее стало известно, что протестующие взрывали петарды, кидали в силовиков бутылки и пытались сломать ограждение на месте строительства. По предварительным данным, задержаны шесть человек, писал News.ru.