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Силовики разблокировали улицу Ельцина в Екатеринбурге 

News.ru 15 мая 2019
Подразделения ОМОН Росгвардии взяли под свой контроль улицу Бориса Ельцина в районе театра драмы в Екатеринбурге. Протестующих против строительства храма Святой Екатерины вытеснили с проезжей части, открыв движение автомашинам.
По информации «URA.RU», часть протестующих попыталась переместиться к областному дому правительства, однако силовики воспрепятствовали им. После этого они выдвинулись в район площади 1905 года в попытке перекрыть проспект Ленина.
Сообщается, что силовикам удалось уговорить участников протеста разойтись. Отмечается, что группа протестующих заметно уменьшилась.
Ранее стало известно, что протестующие взрывали петарды, кидали в силовиков бутылки и пытались сломать ограждение на месте строительства. По предварительным данным, задержаны шесть человек, писал News.ru.
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