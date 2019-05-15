Ургант посмеялся над «православными бойцами», охранявшими строительство храма в Екатеринбурге

Противостояние защитников сквера и строителей храма у театра драмы в Екатеринбурге стало предметом шуток в программе «Вечерний Ургант» на «Первом канале». Телеведущий Иван Ургант посмеялся над «православными бойцами», охранявшими место стройки, а также предложил компромиссное решение проблемы.

«Прибыли десятки профессиональных бойцов из профессиональной академии единоборств, — кратко пересказал телеведущий события первого дня противостояния. — Важный момент: как понять, православный перед тобой боец или католический? Православный бьет справа налево…»

Компромиссное решение, о котором ранее говорили власти, также стало предметом шуток Урганта. По его мнению, примирить граждан должен отказ от строительства храма и снос сквера.

«Давайте не будет ни храма, ни сквера, — заявил ведущий. — Построим торговый центр. Там можно погулять с детьми, на дорогую сумочку перекреститься, а если ты православный спортсмен, то и на месте для инвалидов припарковаться».

Позже в рубрике «Ми-ми-ми» Ургант снова вернулся к главному событию Екатеринбурга. На сей раз — обратившись к ручному хамелеону с вопросом: «Что же на самом деле важнее — сквер или храм?»

Вечером 14 мая пытавшиеся помешать строительству храма горожане после незначительных инцидентов с силовиками и попыток сломать ограждение были вытеснены из сквера силами ОМОНа. Уже ночью на место строительства стали подвозить необходимое оборудование и технику.