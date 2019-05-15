Друзья вытащили мальчика из пасти крокодила

В индийском штате Гуджарат мальчику удалось выбраться из пасти крокодила благодаря помощи своих друзей. Об этом сообщает издание The New Indian Express.

Инцидент произошел в понедельник, 13 мая. 14-летний Сандип Кальмеш Пармар (Sandeep Kamlesh Parmar) отправился купаться на реку вместе со своими товарищами. Когда он зашел в воду, крокодил укусил его за правую ногу.

Пармар закричал от боли, его друзья бросились к нему на помощь. Они стали кидать в рептилию камнями, и крокодил отпустил ногу мальчика. Товарищи помогли пострадавшему добраться до берега, где вызвали скорую помощь.

Главврач больницы города Кхедбрама, в которую доставили Пармара, сказал, что кости его правой ноги сильно повреждены. Он добавил, что если бы не помощь друзей, мальчик мог погибнуть.

Индийца перевели в районную больницу для дальнейшего лечения. Отец мальчика поблагодарил его товарищей за храбрость.

8 мая сообщалось, что в Кении крокодилы убили двух человек. Местные жители призывают правительство помочь им отыскать тело одного из погибших.