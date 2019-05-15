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Друзья вытащили мальчика из пасти крокодила 

Lenta.ru + ещё 2 15 мая 2019
Фото: Altaf Qadri / AP
В индийском штате Гуджарат мальчику удалось выбраться из пасти крокодила благодаря помощи своих друзей. Об этом сообщает издание The New Indian Express.
Инцидент произошел в понедельник, 13 мая. 14-летний Сандип Кальмеш Пармар (Sandeep Kamlesh Parmar) отправился купаться на реку вместе со своими товарищами. Когда он зашел в воду, крокодил укусил его за правую ногу.
Пармар закричал от боли, его друзья бросились к нему на помощь. Они стали кидать в рептилию камнями, и крокодил отпустил ногу мальчика. Товарищи помогли пострадавшему добраться до берега, где вызвали скорую помощь.
Главврач больницы города Кхедбрама, в которую доставили Пармара, сказал, что кости его правой ноги сильно повреждены. Он добавил, что если бы не помощь друзей, мальчик мог погибнуть.
Индийца перевели в районную больницу для дальнейшего лечения. Отец мальчика поблагодарил его товарищей за храбрость.
8 мая сообщалось, что в Кении крокодилы убили двух человек. Местные жители призывают правительство помочь им отыскать тело одного из погибших.
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