Новое видео аварийной посадки Sukhoi Superjet 100 попало в Сеть

Телеканал НТВ опубликовал ролик, на котором виден момент посадки воздушного транспорта.

Самолёт при посадке несколько раз подпрыгнул, прежде чем сесть окончательно, а затем загорелся. Во второй части ролика видно, как проводится эвакуация людей по надувным трапам.

SSJ 100 авиакомпании «Аэрофлот» , вылетевший из Москвы в Мурманск, совершил жёсткую посадку в столичном аэропорту Шереметьево вечером 5 мая. После приземления самолёт загорелся. В результате катастрофы погиб 41 человек. Всего на борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа, передаёт «360».

Как писал News.ru, двенадцать погибших в авиакатастрофе в Шереметьево жителей Мурманской области будут похоронены в регионе. Об этом сообщил председатель комитета по обеспечению безопасности населения области Владимир Гусев. Он добавил, что местные власти выделят по 25 тысяч рублей на каждого погибшего, чтобы компенсировать семьям затраты на похороны.