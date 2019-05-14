Провал земли размером с пятиэтажный дом в Тульской области сняли на видео

Огромная дыра в земле диаметром около 15 метров и глубиной более 30 метров появилась в селе Дедилово Тульской области еще 8 мая. Но сейчас около ямы появляются трещины, которые могут привести к расширению провала.

Как сообщил телеканал «Россия 24», опасность заключается в том, что около провала находится жилой дом.

По словам местных жителей, такие провалы в этом районе не редкость, но ямы такой глубины пока еще не появлялись.

На кадрах видно, что ограничительной лентой он огорожен только с одной стороны. Со всех остальных к гигантскому провалу можно спокойно подойти.

РИА «Новости» со ссылкой на региональное министерство природы сообщило, что в специалисты сейчас проводят проверку с привлечением профильных специалистов, которые в ежедневном режиме мониторят ситуацию.

В ведомстве особо отметили, что признаков расширения обвала выявлено не было.