Пожарные спасли умирающего котенка с помощью кислородной маски

В австралийском штате Новый Южный Уэльс пожарные реанимировали умирающего котенка. Видеозаписью произошедшего заинтересовалось издание Daily Mail.

Инцидент произошел утром во вторник, 7 мая, в городе Ви Ваа. Пожарным сообщили, что котенок застрял в ливневой трубе под бетонной дорожкой. Им удалось достать животное, чтобы оказать ему необходимую помощь.

На записи видно, что пожарным пришлось пойти на крайние меры и провести сердечно-легочную реанимацию котенку, а также воспользоваться кислородной маской для того, чтобы привести его в сознание. По словам спасателей, они сделали все то же самое, что и для спасения человека, только в гораздо меньших масштабах.

«Котенку потребовалось всего полторы минуты, чтобы снова начать дышать», — добавил один из них.

Промокшее в воде животное высушили и обернули теплой одеждой перед тем, как доставить в ветеринарную клинику. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Один из местных жителей забрал котенка к себе домой.