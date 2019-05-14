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Пожарные спасли умирающего котенка с помощью кислородной маски 

Lenta.ru 14 мая 2019
В австралийском штате Новый Южный Уэльс пожарные реанимировали умирающего котенка. Видеозаписью произошедшего заинтересовалось издание Daily Mail.
Инцидент произошел утром во вторник, 7 мая, в городе Ви Ваа. Пожарным сообщили, что котенок застрял в ливневой трубе под бетонной дорожкой. Им удалось достать животное, чтобы оказать ему необходимую помощь.
На записи видно, что пожарным пришлось пойти на крайние меры и провести сердечно-легочную реанимацию котенку, а также воспользоваться кислородной маской для того, чтобы привести его в сознание. По словам спасателей, они сделали все то же самое, что и для спасения человека, только в гораздо меньших масштабах.
«Котенку потребовалось всего полторы минуты, чтобы снова начать дышать», — добавил один из них.
Промокшее в воде животное высушили и обернули теплой одеждой перед тем, как доставить в ветеринарную клинику. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.
Один из местных жителей забрал котенка к себе домой.
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