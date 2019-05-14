Российские судмедэксперты нажились на бесплатном вскрытии тел

Санкт-Петербурге сотрудники бюро судебно-медицинской экспертизы брали деньги за бесплатное вскрытие умерших. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на результаты проверки контрольно-счетной палаты (КСП).

Общая сумма доходов судмедэкспертов составила 125 миллионов рублей. «В 2017 году — в сумме 58 426,5 тысячи рублей, в 2018 — в сумме 66 681 тысяч рублей», — говорится в отчете КСП.

Специалисты выяснили, что работники СПб ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» в 2017-2018 годах собирали с граждан деньги, когда к ним обращались за консультацией врачей «по вопросам танатогенеза (процесса умирания) при острых, хронических заболеваниях, травмах и травматической болезни». В КСП отметили, что данная услуга полностью соответствует услуге «исследование трупа», за которую не берутся деньги, так как она финансируется из бюджета. Предположительно, судмедэксперты получали средства за ускоренное оформление свидетельств о смерти.

Вместе с тем судмедэксперты не брали денег с правоохранительных органов других регионов России, несмотря на то, что финансирование из городского бюджета на эти услуги не предполагались. По мнению аудиторов КСП, бюро могло получить 10,5 миллиона дохода.

Претензии также возникли и к отчетности бюро, согласно которой каждый врач-рентгенолог в 2018 году в 42 раза перевыполнил норму рабочего времени. Кроме того, только 90 из 284 задокументированных рентгеновских исследований были зарегистрированы в специальном журнале. С учетом того, что за данные исследования должна была взиматься плата, в отчете не достает 291 тысячи рублей.

В КСП также отметили крупную премию руководителя учреждения в размере 531 тысячи рублей.

В Москве с 1 января 2015 года по 27 ноября 2017 года руководство одного из медучреждений незаконно оказывало платные услуги пациентам, которым было назначено бесплатное лечение согласно программе обязательного медицинского страхования. Суммарно сотрудники заработали 3,85 миллиона рублей. В их отношении следователи завели уголовное дело.