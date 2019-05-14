В Москве судят сторонников ИГ, пытавшихся устроить крушение «Сапсана» в 2017 году

Сотрудники спецслужб пресекли деятельность сторонников запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ) , пытавшихся устроить крушение поезда "Сапсан" в 2017 году, их дело во вторник начал рассматривать Московский окружной военный суд (МОВС), передает корреспондент ТАСС.

Согласно обвинительному заключению, "семеро проживавших в Санкт-Петербурге уроженцев Таджикистана , сторонников ИГ, объединились весной 2017 года для проведения терактов, они запланировали теракт на пути следования скоростного поезда "Сапсан" в знак протеста против проведения российскими вооруженными силами операции в Сирии ". По данным следствия, они планировали устроить крушение "Сапсана" и затем разместить в интернете обращение с требованием о выводе войск из Сирии.

Согласно материалам дела, обвиняемые 7 июля 2017 года прикрепили железнодорожный башмак к пути, планируя сход поезда с рельсов и его столкновение со встречным составом. В результате поезд протаранил препятствие, не сойдя с рельсов, но были повреждены пять вагонов. Ущерб, причиненный РЖД , составил 55 млн рублей. После неудавшегося теракта на железной дороге группировка, как установило следствие, планировала совершить взрыв. Личности членов группировки были установлены при расследовании инцидента на железной дороге, они были задержаны, не успев реализовать новые теракты.

В ходе заседания прокурор огласила обвинительное заключение, а подсудимые заявили о своем отношении к предъявленным обвинениям. Один из фигурантов дела признал вину в полном объеме, еще один признал вину в хранении оружия, остальные пятеро подсудимых отвергли обвинения. Им вменяется совершение теракта, подготовка к нему, а также хранение оружия.

На скамье подсудимых — Фахраджон Нозимов, работавший врачом в поликлинике №91 Санкт-Петербурга, Джумахон Баймонов, ранее дважды судимый за изнасилования, кражу и грабеж, а также Абдулгафур Раупов, Мухамеди Бобоюров, Сухраджон Нозимов и Амраджон Раупов. Суд приступил к рассмотрению дела по существу, на следующем заседании 20 мая гособвинение начнет представлять доказательства по делу.