Нефтепровод в Саудовской Аравии атаковали беспилотники

Две насосные станции на трубопроводе «Восток-Запад» в Саудовской Аравии получили повреждение в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил министр энергетики и минеральных ресурсов страны Халид аль-Фалих, чьи слова приводит агентство РИА Новости.

Министр сообщил, что инцидент произошел во вторник утром, когда нефтепровод атаковали беспилотники со взрывчаткой. В результате нападения на станции номер восемь произошло возгорание, которое было локализовано.

По трубопроводу «Восток-Запад» поставляется сырье с месторождений в Восточной провинции в порт на западном побережье.

Для оценки последствий нападения и стоимости ремонта Саудовская государственная нефтяная компания Aramco приостановила подачу нефти в трубу, атаку назвала «трусливым нападением, терактом и диверсией».

Ранее принадлежащий шиитским мятежникам из движения «Ансар Алла» телеканал «Аль-Масира» сообщил о том, что готовится серия атак с помощью беспилотников с территории Йемена на объекты жизнеобеспечения в Саудовской Аравии.