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Нефтепровод в Саудовской Аравии атаковали беспилотники 

Российская Газета + ещё 12 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Две насосные станции на трубопроводе «Восток-Запад» в Саудовской Аравии получили повреждение в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил министр энергетики и минеральных ресурсов страны Халид аль-Фалих, чьи слова приводит агентство РИА Новости.
Министр сообщил, что инцидент произошел во вторник утром, когда нефтепровод атаковали беспилотники со взрывчаткой. В результате нападения на станции номер восемь произошло возгорание, которое было локализовано.
По трубопроводу «Восток-Запад» поставляется сырье с месторождений в Восточной провинции в порт на западном побережье.
Для оценки последствий нападения и стоимости ремонта Саудовская государственная нефтяная компания Aramco приостановила подачу нефти в трубу, атаку назвала «трусливым нападением, терактом и диверсией».
Ранее принадлежащий шиитским мятежникам из движения «Ансар Алла» телеканал «Аль-Масира» сообщил о том, что готовится серия атак с помощью беспилотников с территории Йемена на объекты жизнеобеспечения в Саудовской Аравии.
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Происшествия , Армия , Войска , Конфликты , Саудовская Аравия
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