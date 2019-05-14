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Пассажиры севшего во Внуково Boeing полетят на другом самолёте 

News.ru 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Пассажиры Boeing 737-800 авиакомпании Utair, летевшего из Москвы в Милан и вынужденно севшего в аэропорту Внуково, улетят на другом самолёте.
Согласно правилам, компания меняет самолёт. Пассажиров отправим ближайшим рейсом, на время ожидания в аэропорту предоставим еду и напитки, — сообщила руководитель пресс-службы авиакомпании Наталья Мелехова.
Как ранее писал News.ru, 14 мая Boeing 737-800 компании Utair совершил вынужденную посадку в аэропорту Внуково из-за технических проблем с шасси. На борту самолёта находилось 109 пассажиров.
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Происшествия , Boeing , Международный аэропорт Внуково , ЮТэйр , Милан , Москва
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