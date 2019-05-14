Пассажиры севшего во Внуково Boeing полетят на другом самолёте

Согласно правилам, компания меняет самолёт. Пассажиров отправим ближайшим рейсом, на время ожидания в аэропорту предоставим еду и напитки, — сообщила руководитель пресс-службы авиакомпании Наталья Мелехова.

Как ранее писал News.ru, 14 мая Boeing 737-800 компании Utair совершил вынужденную посадку в аэропорту Внуково из-за технических проблем с шасси. На борту самолёта находилось 109 пассажиров.