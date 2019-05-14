Антикоррупционное бюро Украины задержало экс-командующего Нацгвардией

Бывший командующий Нацгвардией Юрий Аллеров был задержан по подозрению в присвоении 81,6 миллиона гривен. Об этом со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро сообщила агентство «РИА Новости».

По этому делу также были задержаны генеральный директор компании-застройщика и оценщик. Действия Аллерова и гендиректора компании-застройщика квалифицированы по статье «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением».

Следствие полагает, что в 2000-х годах Нацгвардия и компания-застройщик заключили соглашение, согласно которому на территории бывшей военной части в центре Киева должны были возвести жилой комплекс, где Нацгвардии полагалось 50 квартир и 30 парковочных мест.

Тем не менее, в 2016-2017 годах стороны заключили допсоглашения, по которым Нацгвардия отказалась от жилья в центре столицы в пользу 65 квартир в доме застройщика на окраине Киева.

"Выгодным был этот обмен для государства? Экспертиза однозначно утверждает: нет. Стоимость квартир в доме на окраине Киева оказалась на 81,6 миллиона гривен меньше той, по которой были оценены квартиры, которые должна была получить Нацгвардия в доме на Печерске", — говорится в сообщении бюро.