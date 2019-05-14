Оппозиционера Сергея Удальцова задержали в центре Москвы

"Меня задержали у здания Администрации президента. Сейчас я нахожусь в ОВД "Китай-город". Ранее мне вручили протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст.19.24 КоАП РФ ("Невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре")", — сообщил он корреспонденту ТАСС.

По словам Удальцова, с точки зрения представителей полиции он нарушил запрет на посещение массовых мероприятий, установленный ему до 2021 года в рамках административного надзора.

"1 мая давал интервью журналистам примерно в 100 метрах от входа на протестную демонстрацию левых сил. Полиция расценила это как нарушение запрета", — сказал Удальцов.

Симоновский суд Москвы 13 сентября 2018 года удовлетворил ходатайство МВД РФ об установлении административных надзорных мер Удальцову сроком на три года. Ему предписано являться два раза в месяц в отдел МВД по Нагатинскому району, запрещено без разрешения ОМВД посещать места публичных мероприятий и участвовать в них, покидать пределы Москвы. Если Удальцов неоднократно нарушит административный надзор, ему может грозить наказание до одного года лишения свободы.