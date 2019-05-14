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Авиарейс из Екатеринбурга в Москву задержан на девять часов по техническим причинам 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Вылет самолета компании "Аэрофлот" из Екатеринбурга в Москву задержан по техническим причинам на девять часов. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе аэропорта
"Рейс SU-1437 задерживается по техническим причинам. С пассажирами работают представители авиаперевозчика", — сообщили в аэропорту.
Согласно онлайн-табло аэропорта, отправление рейса должно было состояться в 08:40 (06:40 мск). На данный момент, по информации аэропорта, вылет запланирован на 17:40 (15:40 мск).
По данным портала Flightradar, рейс выполняет самолет Airbus A320.
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Происшествия , Аэрофлот , ИТАР-ТАСС , Екатеринбург , Москва
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