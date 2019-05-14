Второе ЧП за день: самолет возвращается во Внуково

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ЧП во Внуково: Самолет возвращается из-за проблем с шасси 

Рамблер + ещё 27 53 минуты назад
Самолет авиакомпании «ЮТэйр» возвращается во Внуково из-за неполадок с шасси, рассказал РИА Новости собеседник в московском аэропорту.
По его словам, экипаж самолета принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за неубранного шасси. В настоящее время лайнер вырабатывает топливо, кружа над воздушной гаванью.
В самом «ЮТэйре» агентству подтвердили, что лайнер, выполнявший рейс в Милан, пытается вернуться во Внуково. Других подробностей происходящего собеседники РИА Новости не привели.
Согласно онлайн-табло на сайтах «ЮТэйра» и Внуково, рейс UT 787 должен был взлететь в 10:25, но сделал это лишь в 10:52. Посадка «Боинга 737-800» в миланском аэропорту Мальпенса была запланирована на 13:00.
Утром телеграм-канал «Мэш» сообщил, что самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Калининграда в Москву, подал сигнал бедствия после 40 минут полета.
«Боинг 737» совершил посадку в аэропорту Шереметьево в 11:09, а в пресс-службе «Аэрофлота» объяснили, что экипаж подал сигнал бедствия ради тестирования систем.
Комментарии19
Происшествия , Видео , Войска , Международный аэропорт Внуково , Аэрофлот , ЮТэйр , Аэропорт Шереметьево , РИА Новости
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