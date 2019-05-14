Второе ЧП за день: самолет возвращается во Внуково

ЧП во Внуково: Самолет возвращается из-за проблем с шасси

Самолет авиакомпании «ЮТэйр» возвращается во Внуково из-за неполадок с шасси, рассказал РИА Новости собеседник в московском аэропорту.

По его словам, экипаж самолета принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за неубранного шасси. В настоящее время лайнер вырабатывает топливо, кружа над воздушной гаванью.

В самом «ЮТэйре» агентству подтвердили, что лайнер, выполнявший рейс в Милан, пытается вернуться во Внуково. Других подробностей происходящего собеседники РИА Новости не привели.

Согласно онлайн-табло на сайтах «ЮТэйра» и Внуково, рейс UT 787 должен был взлететь в 10:25, но сделал это лишь в 10:52. Посадка «Боинга 737-800» в миланском аэропорту Мальпенса была запланирована на 13:00.

Утром телеграм-канал «Мэш» сообщил, что самолет авиакомпании «Аэрофлот» , летевший из Калининграда в Москву, подал сигнал бедствия после 40 минут полета.