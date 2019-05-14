Комиссия СФ начала обсуждение вопроса о лишении мандата Арашукова

Комиссия Совфеда по контролю за доходами сенаторов на заседании во вторник начала обсуждение ситуации с возможным лишением мандата Рауфа Арашукова в связи с непредоставлением им в срок декларации о доходах и расходах за 2018 год.

В повестке заседания комиссии значится один вопрос: "Об итогах деятельности рабочей группы комиссии по проверке и оценке фактических обстоятельств непредставления членам Совета Федерации Рауфом Арашуковым сведений о своих доходах… за 2018 год".

При положительном решении комиссии вопрос о лишении Арашукова полномочий сенатора может быть вынесен на заседание Совфеда 22 мая.

По состоянию на 15 апреля декларация о доходах за 2018 год отстраненного от должности Рауфа Арашукова в комиссию Совфеда по доходам не поступала, сообщил журналистам ранее глава комиссии, вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев

Он подчеркнул, что сенаторы не будут торопиться с изучением всех обстоятельств этой ситуации. Если на документах Арашукова будет стоять штемпель с мартовской датой отправки документов по почте, это будет учтено, сказал законодатель.

В соответствии с законом о статусе депутатов и сенаторов, парламентарии до 1 апреля должны подать в профильные комиссии декларации о доходах и расходах их самих, а также членов их семей за предыдущий год. Если это не было сделано, законодатель может лишиться своего мандата, на проверку обстоятельств предусмотрено 30 дней. Соответствующий вопрос после проверки в комиссии выносится на пленарное заседание СФ.

В конце января Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совфеда, в настоящее время он находится в СИЗО . Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.

В середине марта Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия о его временном отстранении от должности сенатора. Следователь в суде указывал, что Арашуков может использовать свою должность для угроз свидетелям и потерпевшим, а также "другим образом оказать давление на ход следствия".