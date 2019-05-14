Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Комиссия СФ начала обсуждение вопроса о лишении мандата Арашукова 

РИА Новости + ещё 10 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Комиссия Совфеда по контролю за доходами сенаторов на заседании во вторник начала обсуждение ситуации с возможным лишением мандата Рауфа Арашукова в связи с непредоставлением им в срок декларации о доходах и расходах за 2018 год.
В повестке заседания комиссии значится один вопрос: "Об итогах деятельности рабочей группы комиссии по проверке и оценке фактических обстоятельств непредставления членам Совета Федерации Рауфом Арашуковым сведений о своих доходах… за 2018 год".
При положительном решении комиссии вопрос о лишении Арашукова полномочий сенатора может быть вынесен на заседание Совфеда 22 мая.
По состоянию на 15 апреля декларация о доходах за 2018 год отстраненного от должности Рауфа Арашукова в комиссию Совфеда по доходам не поступала, сообщил журналистам ранее глава комиссии, вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев.
Он подчеркнул, что сенаторы не будут торопиться с изучением всех обстоятельств этой ситуации. Если на документах Арашукова будет стоять штемпель с мартовской датой отправки документов по почте, это будет учтено, сказал законодатель.
В соответствии с законом о статусе депутатов и сенаторов, парламентарии до 1 апреля должны подать в профильные комиссии декларации о доходах и расходах их самих, а также членов их семей за предыдущий год. Если это не было сделано, законодатель может лишиться своего мандата, на проверку обстоятельств предусмотрено 30 дней. Соответствующий вопрос после проверки в комиссии выносится на пленарное заседание СФ.
В конце января Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совфеда, в настоящее время он находится в СИЗО. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.
В середине марта Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия о его временном отстранении от должности сенатора. Следователь в суде указывал, что Арашуков может использовать свою должность для угроз свидетелям и потерпевшим, а также "другим образом оказать давление на ход следствия".
Последние новости
Отчего перед поездкой в Россию заметался госсекретарь США Вода в бутылках: крупнейшее мошенничество в истории Отработавшая по программе "Земский доктор" врач должна вернуть миллион
Комментарии2
Происшествия , Криминал , Юрий Воробьев , Совет Федерации , ФСИН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сутки в неизвестности: SSJ-100 снова не смог вылететь113
Киевский «патриарх» устроил бунт против Порошенко2
Пока вы спали: зачем Трампу встреча с Путиным78
На Земле произошла супермощная магнитная буря3
В штатном режиме: почему Boeing подал сигнал бедствия3
Видео
Сутки в неизвестности: SSJ-100 снова не смог вылететь
Происшествия Статьи
Киевский «патриарх» устроил бунт против Порошенко
Украина В мире
Звезда «Мажора» Прилучный провел ночь в чужом авто
Шоу-бизнес
Летящий в Москву Boeing подал сигнал бедствия
Происшествия Катастрофы
«Пошел вон». Новый скандал на шоу Соловьева
Общество
Второе ЧП за день: самолет возвращается во Внуково
Происшествия Войска
В штатном режиме: почему Boeing подал сигнал бедствия
Происшествия
За нацизм и Бандеру: подробности скандала у Соловьева
Общество Статьи
Пока вы спали: зачем Трампу встреча с Путиным
Политика
Адвокат рассказал о квартирах и деньгах Доренко
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение