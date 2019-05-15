Житель Курска нашел золотые монеты николаевской эпохи во время ремонта дома, отправил их в Гохран, однако по пути в Москву ценный груз пропал.
В Ленинский суд Курска местный житель подали иск более чем на два миллиона рублей. Такую сумму хочет получить Александр Снегирев, который шесть лет назад монет времен Николая Второго, передал их государству, но никакой компенсации не получил, потому что обнаруженный клад пропал.
«В этом месте я и нашел. Вот! Вот, диванчик, вот тут я и нашел! Вот, как раз три досочки было с краю», — рассказал Снегирев.
Целое состояние, почти три килограмма чистого золота 900-й пробы стоимостью четыре миллиона триста тысяч рублей всю жизнь лежали буквально под ногами жителя Курска Александра Снегирева.
Мужчина нашел монеты во время ремонта дома, в одной из стеклянных бутылок под половицей. Он рассказал, что поначалу даже не придал этому значения и отшвырнул сосуд в сторону, пока из него не посыпались деньги.
«Нарисован царь, а что они из себя представляют, я даже не знал! И не видел ни разу в жизни эти монеты!», — вспоминает Снегирев.
Но счастливым обладателем клада он был недолго. Для того чтобы оценить стоимость монет, он отнес их в ближайший ломбард, сотрудники которого сразу же позвонили в полицию, чтобы убедиться, что найденный клад не представляет культурной и исторической ценности. Затем районный суд назначил экспертизу с участием специалистов из Брянска. На этом следы сокровища потерялись.
«Мы когда сделали экспертизу, мы сложили их в каждый пакетик. Послали 260 пакетиков! Положили расписку на эту коробочку, печати поставили, скотчем замотали, все пять человек расписались. Все! И они, значит, их забрали!» — рассказал он.
После этого, клад предположительно отправили в Гохран России, где должны были принять его на ответственное хранение, но сделать этого не смогли. Уже в Москве на месте 260 золотых монет николаевской эпохи обнаружили три гаечных ключа и канцелярский степлер.
На вопрос, куда пропали ценности, ответа так и нет. Спустя год расследование этого уголовного дела решили приостановить за отсутствием обвиняемых. Сейчас для того, чтобы получить причитающиеся ему деньги, Александр Снегирев обращается в суд. По закону человеку, обнаружившему клад, принадлежит как минимум его половина.
Куда потратить причитающиеся ему два миллиона 150 тысяч рублей, владелец частного дома в Курске уже придумал. Мужчина говорит, что планирует расширять жилье.
«Семья-то растет! Вот у каждого уже по три ребенка! Это, считайте, по шесть внуков, понимаете? А их куда-то размещать надо!», — поделился Снегирев.
Первые слушания по этому делу состоятся уже на следующей неделе.