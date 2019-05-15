Гаечные ключи вместо царского золота: курянин требует два миллиона за похищенный клад

Житель Курска нашел золотые монеты николаевской эпохи во время ремонта дома, отправил их в Гохран, однако по пути в Москву ценный груз пропал.

В Ленинский суд Курска местный житель подали иск более чем на два миллиона рублей. Такую сумму хочет получить Александр Снегирев , который шесть лет назад монет времен Николая Второго , передал их государству, но никакой компенсации не получил, потому что обнаруженный клад пропал.

«В этом месте я и нашел. Вот! Вот, диванчик, вот тут я и нашел! Вот, как раз три досочки было с краю», — рассказал Снегирев.

Целое состояние, почти три килограмма чистого золота 900-й пробы стоимостью четыре миллиона триста тысяч рублей всю жизнь лежали буквально под ногами жителя Курска Александра Снегирева.

Мужчина нашел монеты во время ремонта дома, в одной из стеклянных бутылок под половицей. Он рассказал, что поначалу даже не придал этому значения и отшвырнул сосуд в сторону, пока из него не посыпались деньги.

«Нарисован царь, а что они из себя представляют, я даже не знал! И не видел ни разу в жизни эти монеты!», — вспоминает Снегирев.

Но счастливым обладателем клада он был недолго. Для того чтобы оценить стоимость монет, он отнес их в ближайший ломбард, сотрудники которого сразу же позвонили в полицию, чтобы убедиться, что найденный клад не представляет культурной и исторической ценности. Затем районный суд назначил экспертизу с участием специалистов из Брянска. На этом следы сокровища потерялись.

«Мы когда сделали экспертизу, мы сложили их в каждый пакетик. Послали 260 пакетиков! Положили расписку на эту коробочку, печати поставили, скотчем замотали, все пять человек расписались. Все! И они, значит, их забрали!» — рассказал он.

После этого, клад предположительно отправили в Гохран России, где должны были принять его на ответственное хранение, но сделать этого не смогли. Уже в Москве на месте 260 золотых монет николаевской эпохи обнаружили три гаечных ключа и канцелярский степлер.

На вопрос, куда пропали ценности, ответа так и нет. Спустя год расследование этого уголовного дела решили приостановить за отсутствием обвиняемых. Сейчас для того, чтобы получить причитающиеся ему деньги, Александр Снегирев обращается в суд. По закону человеку, обнаружившему клад, принадлежит как минимум его половина.

Куда потратить причитающиеся ему два миллиона 150 тысяч рублей, владелец частного дома в Курске уже придумал. Мужчина говорит, что планирует расширять жилье.

«Семья-то растет! Вот у каждого уже по три ребенка! Это, считайте, по шесть внуков, понимаете? А их куда-то размещать надо!», — поделился Снегирев.

Первые слушания по этому делу состоятся уже на следующей неделе.