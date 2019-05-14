На грани: что случилось со свидетельницей по делу Кокорина и Мамаева?

Главная свидетельница по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна в Праге . Екатерина Бобкова отправилась Чехию отмечать 9 мая. Как сообщает местная полиция девушка потянулась за сигаретой, потеряла равновесие и выпала из окна гостиницы. Перед этим она употребляла алкоголь и антидепрессанты. Близкие рассказали, что сейчас Екатерина находится в реанимации в тяжелом состоянии.

У Бобковой сломаны ребра, таз, повреждена селезенка и легкие. Врачи сделали ей несколько операций. Девушку ввели в состояние искусственной комы. Родители Бобковой объявили сбор средств на ее лечение.

На суде по делу футболистов Екатерина Бобкова заявляла, что пыталась защитить водителя Соловчука во время драки. Кроме того, она утверждает, что целовалась с Кокориным в кофейне.