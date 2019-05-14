Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мужчина провалился в яму с горячей водой на севере Петербурга 

ТАСС 47 минут назад
Фото: ТАСС
Мужчина провалился в яму с горячей водой в Приморском районе Санкт-Петербурга, грунт в зоне обвала размыло в результате дефекта на трубопроводе, сообщили ТАСС в пресс-службе теплоэнергетической компании "ТЭК СПб".
"В 09:00 мск ремонтные бригады ГУП "ТЭК СПб" взяли в работу дефект на трубопроводе диаметром 219 мм. В результате технологического нарушения произошел размыв грунта в охранной зоне тепловых сетей без выхода теплоносителя на поверхность. Мужчина сокращал путь в охранной зоне тепловых сетей и провалился. Медики скорой травм и ожогов не диагностировали, он претензий не имеет", — рассказал представитель компании.
Теплоснабжение в результате аварии не приостанавливалось, добавили в "ТЭК СПб".
ТАСС: последние новости
Аэропорт на севере Якутии закрыли из-за подтопления взлетно-посадочной полосы СК возбудил дело по факту незаконного лишения свободы школьников в Татарстане В Кировской области возбудили дело о систематическом избиении ученика учителем труда
Происшествия , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: зачем Трампу встреча с Путиным63
Может, бахнем? Японцы предложили «отвоевать Курилы»2
За нацизм и Бандеру: подробности скандала у Соловьева44
На грани: что случилось со свидетельницей по делу Кокорина
Раскрыты ошибки спасателей при тушении SSJ-100158
Видео
Летящий в Москву Boeing подал сигнал бедствия
Происшествия Катастрофы
«Пошел вон». Новый скандал на шоу Соловьева
Общество
За нацизм и Бандеру: подробности скандала у Соловьева
Общество Статьи
Пока вы спали: зачем Трампу встреча с Путиным
Политика
Адвокат рассказал о квартирах и деньгах Доренко
Общество
Может, бахнем? Японцы предложили «отвоевать Курилы»
В мире Политика
В Киеве рассказали о тайной морской операции против РФ
В мире Армия
«Диверсия с танкерами». Ближний Восток встревожен
Происшествия
«Не заслужила»: россияне возмущены пенсией Лолиты
Шоу-бизнес Статьи
Погодные аномалии: москвичей заморозит
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение