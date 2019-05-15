Сбой в движении поездов произошел на «синей» ветке метро Москвы

На Арбатско-Покровской линии метро Москвы увеличили интервалы движения составов из центра в сторону станции «Щелковская», штатное движение будет восстановлено в ближайшее время, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

«На Арбатско-Покровской линии увеличены интервалы движения поездов по второму пути (из центра в сторону «Щелковской»). Пожалуйста, не держите двери поезда — не задерживайте его отправление», — говорится в сообщении.

В материале подчеркивается, что движение будет введено в график в ближайшие 5-10 минут.