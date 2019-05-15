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Сбой в движении поездов произошел на «синей» ветке метро Москвы 

РИАМО + ещё 15 15 мая 2019
Фото: ТАСС
На Арбатско-Покровской линии метро Москвы увеличили интервалы движения составов из центра в сторону станции «Щелковская», штатное движение будет восстановлено в ближайшее время, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.
«На Арбатско-Покровской линии увеличены интервалы движения поездов по второму пути (из центра в сторону «Щелковской»). Пожалуйста, не держите двери поезда — не задерживайте его отправление», — говорится в сообщении.
В материале подчеркивается, что движение будет введено в график в ближайшие 5-10 минут.
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