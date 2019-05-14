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Желание бомжа погреться привело к коллапсу на железной дороге в Брюсселе 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бездомный случайно поджег электрокабели железной дороги, которая связывает Северный и Южный вокзал бельгийской столицы. В результате движение поездов полностью остановилось.
У бомжа было укрытие недалеко от путей. Утром вторника мужчина замерз и развел огонь. Пламя перекинулось на кабели, а потом охватило электроаппаратуру. Об этом сообщил сайт газеты France Soir.
Всего Северный и Южный вокзалы Брюсселя связаны шестью железнодорожными путями. К 08:00 по местному времени движение удалось восстановить на четырех из них. Однако к этому часу на подъездах к городу уже скопились многочисленные составы, которые следуют через столицу Бельгии. Поездам пришлось останавливаться на других вокзалах на разных бельгийских линиях.
На самих вокзалах скопились толпы пассажиров, которые пользуются поездами для поездок на работу и учебу. Им рекомендовали сегодня передвигаться на метро и автобусах.
Оператор железных дорог Бельгии Infrabel рассчитывает, что движение поездов будет полностью восстановлено в ближайшее время.
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Происшествия , Брюссель
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