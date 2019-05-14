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Мужчина в аэропорту Внуково украл у пассажира из Калининграда 210 тыс. долл. 

Агентство «Москва» + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Столичная полиция задержала подозреваемого в краже сумки с деньгами у пассажира в аэропорту Внуково, сообщила Агентству городских новостей «Москва» официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«В дежурную часть ЛО МВД России в аэропорту Внуково обратился житель Калининграда. Мужчина сообщил, что он вез в родной город крупную сумму денег — более 210 тыс. долл. Во время ожидания посадки на рейс летевший вместе с ним знакомый обманным путем завладел его сумкой с деньгами и скрылся в неизвестном направлении», — сказала собеседница агентства.
Полицейские «по горячим следам» на международном вокзале столицы задержали 26-летнего жителя Иркутской области, пытавшегося покинуть Москву на рейсовом автобусе. Подозреваемый признался в совершении преступления, у него изъяли похищенную сумку. По словам И. Волк, против мужчины возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере. Фигуранта заключили под стражу.
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Комментарии1
Происшествия , Криминал , Ирина Волк , Международный аэропорт Внуково , МВД , АГН "Москва" , Калининград
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