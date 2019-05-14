Мужчина в аэропорту Внуково украл у пассажира из Калининграда 210 тыс. долл.

«В дежурную часть ЛО МВД России в аэропорту Внуково обратился житель Калининграда. Мужчина сообщил, что он вез в родной город крупную сумму денег — более 210 тыс. долл. Во время ожидания посадки на рейс летевший вместе с ним знакомый обманным путем завладел его сумкой с деньгами и скрылся в неизвестном направлении», — сказала собеседница агентства.

Полицейские «по горячим следам» на международном вокзале столицы задержали 26-летнего жителя Иркутской области, пытавшегося покинуть Москву на рейсовом автобусе. Подозреваемый признался в совершении преступления, у него изъяли похищенную сумку. По словам И. Волк, против мужчины возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере. Фигуранта заключили под стражу.