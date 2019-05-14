В Кировской области завели дело на педагога, избившего ученика

По версии следствия, с 2018 года по апрель 2019 года подозреваемый, являясь учителем труда одной из школ города Кирово-Чепецка, из-за личных неприязненных отношений систематически наносил побои различными предметами 13-летнему ученику.