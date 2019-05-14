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В Кировской области завели дело на педагога, избившего ученика 

РИА Новости + ещё 3 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Уголовное дело возбуждено в отношении учителя из города Кирово-Чепецка по подозрению в систематическом избиении ученика, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.
По версии следствия, с 2018 года по апрель 2019 года подозреваемый, являясь учителем труда одной из школ города Кирово-Чепецка, из-за личных неприязненных отношений систематически наносил побои различными предметами 13-летнему ученику.
"По данному факту в настоящее время возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ (истязание), следователи СК устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается", — говорится в сообщении регионального СУСК.
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Происшествия , Криминал , СКР , Кирово-Чепецк , Кировская Область
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