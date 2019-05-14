Под Калугой четырехлетняя девочка выжила, выпав из окна четвертого этажа

Следствие в Калужской области выясняет обстоятельства падения из окна четвертого этажа четырехлетней девочки, которая была доставлена в больницу с травмами, сообщает во вторник региональное управление СК РФ

Инцидент произошел вечером 13 мая года в городе Белоусово Жуковского района.

"Из окна четвертого этажа многоквартирного дома выпала четырехлетняя девочка. Ребенок госпитализирован в больницу. Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области подключились к проведению проверки по данному факту", — говорится в сообщении.

Как пояснила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Лилия Мошкова, по предварительной информации угрозы жизни девочки нет, в больницу ее поместили на обследование.

"Ребенок воспитывается в полной многодетной семье. В момент происшествия в квартире находилась мать девочки, которая на некоторое время отвлеклась на другого ребенка", — сообщает следствие.

По результатам лечения девочки будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая определит степень тяжести травм. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, а также условия жизни и воспитания ребенка.