Российская учительница назвала ученицу дебильной дурой и пожалела о ее рождении

На записи слышно, как учительница Элеонора Машенина оскорбляет школьницу, заявившую, что музыка ей не нужна. В ответ на это педагог начинает оскорблять девочку, называя ее дурой и «дебильной».

«Очень жаль, что твоих предков спасли наши люди, которые воевали. Очень жаль, что ты родилась, а другие не были спасены и сожжены в печах», — сказала учительница своей ученице.

По словам директора школы Ирины Кукановой, ранее подобных случаев в учебном заведении не было. В отношении оскорблявшей школьницу учительницы назначена служебная проверка.

Мать ребенка обратилась в прокуратуру города и предоставила запись урока. Она отметила, что это уже не первый случай подобного обращения с детьми этой школе. По ее словам, раньше у детей не было возможности записать на диктофон, как проходят уроки, потому что телефоны у них забирали.

«Я пила сейчас успокоительное. Как так можно разговаривать и вести себя с учениками?» — задается вопросом мать девочки.

В прокуратуре сообщили, что по факту инцидента назначена проверка.

Ранее сообщалось об учительнице английского языка красноярской школы №151, которая во время урока ударила одну из учениц по лицу и поставила ей синяк, а другую оттаскала за волосы, после чего ударила головой о стену и парту. Вторая девочка получила сотрясение мозга, ушибы и ссадины. Родители пострадавших учащихся написали заявление в полицию.