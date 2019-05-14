Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российская учительница назвала ученицу дебильной дурой и пожалела о ее рождении 

Lenta.ru + ещё 3 30 минут назад
Фото: РИА Новости
В Южно-Сахалинске учительница музыки школы №4 оскорбила ученицу из-за невыученной песни. Об этом сообщается на сайте портала Sakh.com, где также опубликована аудиозапись части урока.
На записи слышно, как учительница Элеонора Машенина оскорбляет школьницу, заявившую, что музыка ей не нужна. В ответ на это педагог начинает оскорблять девочку, называя ее дурой и «дебильной».
«Очень жаль, что твоих предков спасли наши люди, которые воевали. Очень жаль, что ты родилась, а другие не были спасены и сожжены в печах», — сказала учительница своей ученице.
По словам директора школы Ирины Кукановой, ранее подобных случаев в учебном заведении не было. В отношении оскорблявшей школьницу учительницы назначена служебная проверка.
Мать ребенка обратилась в прокуратуру города и предоставила запись урока. Она отметила, что это уже не первый случай подобного обращения с детьми этой школе. По ее словам, раньше у детей не было возможности записать на диктофон, как проходят уроки, потому что телефоны у них забирали.
«Я пила сейчас успокоительное. Как так можно разговаривать и вести себя с учениками?» — задается вопросом мать девочки.
В прокуратуре сообщили, что по факту инцидента назначена проверка.
Ранее сообщалось об учительнице английского языка красноярской школы №151, которая во время урока ударила одну из учениц по лицу и поставила ей синяк, а другую оттаскала за волосы, после чего ударила головой о стену и парту. Вторая девочка получила сотрясение мозга, ушибы и ссадины. Родители пострадавших учащихся написали заявление в полицию.
Последние новости
Раскрыты ошибки спасателей при тушении SSJ-100 Появились подробности о падении из окна свидетеля по делу Кокорина и Мамаева Китай обвалил американские биржи
Комментарии1
Происшествия , Генпрокуратура РФ , Южно-Сахалинск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: зачем Трампу встреча с Путиным63
Может, бахнем? Японцы предложили «отвоевать Курилы»2
За нацизм и Бандеру: подробности скандала у Соловьева44
На грани: что случилось со свидетельницей по делу Кокорина
Раскрыты ошибки спасателей при тушении SSJ-100158
Видео
Летящий в Москву Boeing подал сигнал бедствия
Происшествия Катастрофы
«Пошел вон». Новый скандал на шоу Соловьева
Общество
За нацизм и Бандеру: подробности скандала у Соловьева
Общество Статьи
Пока вы спали: зачем Трампу встреча с Путиным
Политика
Адвокат рассказал о квартирах и деньгах Доренко
Общество
Может, бахнем? Японцы предложили «отвоевать Курилы»
В мире Политика
В Киеве рассказали о тайной морской операции против РФ
В мире Армия
«Диверсия с танкерами». Ближний Восток встревожен
Происшествия
«Не заслужила»: россияне возмущены пенсией Лолиты
Шоу-бизнес Статьи
Погодные аномалии: москвичей заморозит
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение