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Российский школьник захватил заложников из-за неразделенной любви 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Недостаток родительского внимания и неразделенная любовь стали причинами инцидента в казанской гимназии, где школьник захватил в заложники целый класс вместе с учительницей. Об этом директор учебного заведения Любовь Кочнева сообщила «Российской газете».
По ее словам, мать подростка работает в Москве, отец тоже занят на работе в банке, поэтому мальчику не с кем было поделиться своими переживаниями.
Директор гимназии уговорила его сдаться полиции. После задержания он признался, что не собирался никого убивать.
Она отметила, что к мальчику прежде не было никаких нареканий, он из благополучной семьи, хорошо учится.
Система безопасности в гимназии находится в рабочем состоянии. Охранник пропустил учащегося, потому что он опаздывал на занятия, не придав значения предупреждающему сигналу на рамке металлоискателя.
13 мая подросток пришел в гимназию №7 Казани с пневматическим пистолетом и кухонным ножом. Старшеклассник зашел в кабинет русского языка с началом урока, сел за стол учителя и запретил детям покидать помещение.
Подозреваемый был оперативно обезврежен. Никто из учеников не пострадал.
Возбуждено уголовное дело по статье 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»).
Подросток направлял дуло пистолета на детей, находившихся в классе, рассказала ученица гимназии. Он успел выстрелить в учительницу, но промазал. Учительница сказала ему, чтобы он отпустил детей, подросток разрешил нескольким выйти из класса, и они сразу стали звонить взрослым.
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Происшествия , Любовь Кочнева , "Российская газета" , Москва
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