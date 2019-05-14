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Блогер‐путешественница внезапно умерла накануне 30-летия 

360tv.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Instagram @hippieinheelsblog
Неожиданная смерть потрясла подписчиков известного блогера Рейчел Джонс. Через месяц ей исполнилось бы 30 лет. Девушка писала о путешествиях. В частности, о своей жизни на Гоа. Сообщение о трагической новости появилось на странице блога Джонс Hippie in Heels в Facebook.
«С большой грустью мы вынуждены написать, что Рейчел умерла. Это стало огромным шоком для всех нас», — сказано в тексте.
Под письмом подписались Бен, Джен, Карла и Тревис, которые, по-видимому, были друзьями и коллегами девушки. Однако о причинах ее смерти они решили не распространяться.
По их словам, теперь блог превратится в сообщество. Подписчики Hippie in Heels смогут публиковать на странице свои мысли, впечатления о путешествиях.
Американка Рейчел Джонс училась в Университете штата Огайо на медсестру. Об этом она написала на своем личном сайте. Почти год она трудилась в кардиологическом отделении больницы. Однако работа пришлась ей не по душе, и она решила изменить свою жизнь. Джонс уехала в Гоа и запустила свой блог про путешествия. Позже она переместилась в Мексику.
В Facebook на нее были подписаны более 83 тысяч человек, в Instagram — свыше 100 тысяч. Рейчел 9 июня должно было исполниться 30 лет. По ее словам, своими историями она хотела вдохновить людей на путешествия и на то, что жизнь не нужно откладывать на «потом».
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Происшествия , Гоа
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