Блогер‐путешественница внезапно умерла накануне 30-летия

«С большой грустью мы вынуждены написать, что Рейчел умерла. Это стало огромным шоком для всех нас», — сказано в тексте.

Под письмом подписались Бен, Джен, Карла и Тревис, которые, по-видимому, были друзьями и коллегами девушки. Однако о причинах ее смерти они решили не распространяться.

Американка Рейчел Джонс училась в Университете штата Огайо на медсестру. Об этом она написала на своем личном сайте. Почти год она трудилась в кардиологическом отделении больницы. Однако работа пришлась ей не по душе, и она решила изменить свою жизнь. Джонс уехала в Гоа и запустила свой блог про путешествия. Позже она переместилась в Мексику.

В Facebook на нее были подписаны более 83 тысяч человек, в Instagram — свыше 100 тысяч. Рейчел 9 июня должно было исполниться 30 лет. По ее словам, своими историями она хотела вдохновить людей на путешествия и на то, что жизнь не нужно откладывать на «потом».