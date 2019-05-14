В Калининграде задержали жителя, подозреваемого в хищении янтаря почти на 400 тыс. рублей

Житель Калининграда задержан по подозрению в хищении янтаря почти на 400 тыс. рублей из цеха одного из предприятий по производству ювелирных изделий, сообщается на сайте областного УМВД.

"Сотрудники полиции задержали подозреваемого по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Мужчина признался в содеянном, пояснив, что сбывал похищенное скупщикам янтаря, а вырученные денежные средства тратил на собственные нужды", — говорится в сообщении.

С октября 2018 года по апрель текущего года подозреваемый — бывший работник предприятия — похитил свыше 500 г готовых ювелирных изделий из янтаря и 1,5 кг необработанного минерала. Против него возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ "Кража". На каком именно предприятии были выявлены хищения, не уточняется.