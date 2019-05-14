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На территории цеха в Екатеринбурге произошёл пожар 

RT на русском + ещё 2 14 мая 2019
Фото: РИА Новости
На территории одноэтажного цеха по производству полиэтиленовых пакетов в Екатеринбурге произошёл пожар. Его площадь составила 100 кв. метров. Об этом сообщает TagilCity.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области.
Быстрому распространению огня способствовала большая горючая нагрузка помещений. Повреждена внутренняя отделка, оборудование, готовая продукция.
К работе по ликвидации пожара были привлечены 60 человек личного состава и 15 единиц спецтехники. На момент возгорания на производстве находился рабочий, который пытался до приезда спасателей справиться с огнём самостоятельно. Он не пострадал.
Причина пожара устанавливается.
В Курганской области, как информировало URA.RU, была организована проверка после двух пожаров, в которых погибли дети.
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Происшествия , Пожары , Екатеринбург
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