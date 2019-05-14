На территории цеха в Екатеринбурге произошёл пожар

На территории одноэтажного цеха по производству полиэтиленовых пакетов в Екатеринбурге произошёл пожар. Его площадь составила 100 кв. метров. Об этом сообщает TagilCity.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области.

Быстрому распространению огня способствовала большая горючая нагрузка помещений. Повреждена внутренняя отделка, оборудование, готовая продукция.

К работе по ликвидации пожара были привлечены 60 человек личного состава и 15 единиц спецтехники. На момент возгорания на производстве находился рабочий, который пытался до приезда спасателей справиться с огнём самостоятельно. Он не пострадал.

Причина пожара устанавливается.

В Курганской области, как информировало URA.RU, была организована проверка после двух пожаров, в которых погибли дети.