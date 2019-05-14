Появились подробности о падении из окна свидетеля по делу Кокорина и Мамаева

Основной свидетель по делу о драках с участием российских футболистов Александра Кокорина Павла Мамаева Екатерина Бобкова упала с высоты четвертого этажа. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza» со ссылкой на полицию Чехии

Отмечается, что девушка отправилась в Прагу отмечать День Победы. На вечеринке Бобкова потянулась за сигаретой и, потеряв равновесие, «нырнула» вниз. По данным местной полиции, перед этим Екатерина употребляла алкоголь и антидепрессанты.

Ранее сообщалось, что врачи ввели Бобкову в кому. 11 мая ей сделали несколько операций. Она была госпитализирована с трещиной в селезенке с кровотечением, контузией легких, переломами таза и ребер, а также внутричерепным кровоизлиянием. Родственники Бобковой объявили сбор средств на ее лечение.