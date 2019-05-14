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Появились подробности о падении из окна свидетеля по делу Кокорина и Мамаева 

Lenta.ru 25 минут назад
Фото: @katenkapugovka
Основной свидетель по делу о драках с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерина Бобкова упала с высоты четвертого этажа. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza» со ссылкой на полицию Чехии.
Отмечается, что девушка отправилась в Прагу отмечать День Победы. На вечеринке Бобкова потянулась за сигаретой и, потеряв равновесие, «нырнула» вниз. По данным местной полиции, перед этим Екатерина употребляла алкоголь и антидепрессанты.
Ранее сообщалось, что врачи ввели Бобкову в кому. 11 мая ей сделали несколько операций. Она была госпитализирована с трещиной в селезенке с кровотечением, контузией легких, переломами таза и ребер, а также внутричерепным кровоизлиянием. Родственники Бобковой объявили сбор средств на ее лечение.
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Происшествия , Павел Мамаев , Александр Кокорин , Чехия
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