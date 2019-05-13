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СМИ: на юге Мексики разбился легкий самолет 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Легкий самолет марки Cessna в понедельник разбился в штате Кинтана-Роо на юго-востоке Мексики. На борту воздушного судна находились два человека, они погибли, сообщил телеканал Televisa.
Самолет направлялся из города Плайя-дель-Кармен в Канкун, однако вскоре после взлета рухнул в районе муниципалитета Отон-Бланко. По предварительным данным, к трагедии привела неисправность, возникшая во время полета.
Прокуратура Кинтана-Роо приступила к расследованию обстоятельств происшествия, приведшего к гибели людей.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , Мексика
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