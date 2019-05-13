Горняки на шахте "Ерунаковская-8" в Новокузнецке эвакуированы из-за остановки главного вентилятора, подающего воздух. Никто из них не пострадал, сообщил ТАСС источник в экстренных службах в понедельник.
"Остановлен вентилятор главного проветривания на шахте "Ерунаковская-8" в Новокузнецком районе. На [этот] момент в шахте находился 121 человек, все были выведены на поверхность, пострадавших нет. В настоящий момент вентилятор запущен, проветривание шахты восстановлено", — сказал собеседник агентства.