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Более 100 горняков эвакуировали на шахте в Кузбассе из-за сбоя подачи воздуха 

ТАСС + ещё 4 2 часа назад
Фото: ТАСС
Горняки на шахте "Ерунаковская-8" в Новокузнецке эвакуированы из-за остановки главного вентилятора, подающего воздух. Никто из них не пострадал, сообщил ТАСС источник в экстренных службах в понедельник.
"Остановлен вентилятор главного проветривания на шахте "Ерунаковская-8" в Новокузнецком районе. На [этот] момент в шахте находился 121 человек, все были выведены на поверхность, пострадавших нет. В настоящий момент вентилятор запущен, проветривание шахты восстановлено", — сказал собеседник агентства.
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Происшествия , ИТАР-ТАСС , Новокузнецк
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