Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полицейские усмирили буйного россиянина с ножом выстрелом в ногу 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Неадекватный мужчина с ножом и ножницами кидался на прохожих на одной из улиц в Кемерово, полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы его усмирить. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
О дебошире сообщили местные жители. Прибывшие к месту происшествия сотрудники патрульно-постовой службы пытались уговорить агрессивного мужчину отбросить в сторону опасные предметы, но он начал выкрикивать угрозы в адрес полицейских. Его предупредили о вынужденном применении табельного оружия, если он не успокоится.
Предупредительный выстрел в воздух не подействовал на злоумышленника. Дебошир направился в сторону одного из полицейских, замахиваясь ножом, в результате сотрудник ППС выстрелил ему в ногу.
Злоумышленника отправили в больницу, где ему диагностировали огнестрельное ранение левого бедра и наркотическое опьянение.
Подозреваемый оказался ранее судимым. Против него возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).
Последние новости
Раскрыты ошибки спасателей при тушении SSJ-100 Появились подробности о падении из окна свидетеля по делу Кокорина и Мамаева Китай обвалил американские биржи
Комментарии1
Происшествия , Кемерово
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сутки в неизвестности: SSJ-100 снова не смог вылететь112
Киевский «патриарх» устроил бунт против Порошенко1
Пока вы спали: зачем Трампу встреча с Путиным78
На Земле произошла супермощная магнитная буря4
В штатном режиме: почему Boeing подал сигнал бедствия2
Видео
Сутки в неизвестности: SSJ-100 снова не смог вылететь
Происшествия Статьи
Киевский «патриарх» устроил бунт против Порошенко
Украина В мире
Звезда «Мажора» Прилучный провел ночь в чужом авто
Шоу-бизнес
Летящий в Москву Boeing подал сигнал бедствия
Происшествия Катастрофы
«Пошел вон». Новый скандал на шоу Соловьева
Общество
Второе ЧП за день: самолет возвращается во Внуково
Происшествия Войска
В штатном режиме: почему Boeing подал сигнал бедствия
Происшествия
За нацизм и Бандеру: подробности скандала у Соловьева
Общество Статьи
Пока вы спали: зачем Трампу встреча с Путиным
Политика
Адвокат рассказал о квартирах и деньгах Доренко
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение