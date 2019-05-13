В Ярославле экс-сотрудников УФСИН осудили за избиение арестантов

Двое сотрудников УФСИН по Ярославской области приговорены к лишению свободы в колонии строгого режима за избиение трех заключенных СИЗО, одному из них был причинен тяжкий вред здоровью, сообщило СУ СКР по региону в понедельник.

"Следствием и судом установлено, что в апреле 2016 года злоумышленники, являясь сотрудниками регионального УФСИН России, действуя группой лиц по предварительному сговору, избили трех мужчин, содержащихся в ФКУ СИЗО-1, в результате чего здоровью одного из потерпевших был причинен тяжкий вред", — говорится в сообщении.

Суд назначил 34-летнему фигуранту уголовного дела наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, 44-летнему подсудимому — 5 лет и 3 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, информирует следствие.

Адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова на своей странице в Facebook сообщила, что бывшего осужденного, здоровью которого был причинен тяжкий вред, зовут Виктор Харламов. По данным Бирюковой, он был избит так сильно, что впоследствии ему пришлось удалить селезенку.