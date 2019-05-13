Двое сотрудников УФСИН по Ярославской области приговорены к лишению свободы в колонии строгого режима за избиение трех заключенных СИЗО, одному из них был причинен тяжкий вред здоровью, сообщило СУ СКР по региону в понедельник.
"Следствием и судом установлено, что в апреле 2016 года злоумышленники, являясь сотрудниками регионального УФСИН России, действуя группой лиц по предварительному сговору, избили трех мужчин, содержащихся в ФКУ СИЗО-1, в результате чего здоровью одного из потерпевших был причинен тяжкий вред", — говорится в сообщении.
Суд назначил 34-летнему фигуранту уголовного дела наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, 44-летнему подсудимому — 5 лет и 3 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, информирует следствие.
Адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова на своей странице в Facebook сообщила, что бывшего осужденного, здоровью которого был причинен тяжкий вред, зовут Виктор Харламов. По данным Бирюковой, он был избит так сильно, что впоследствии ему пришлось удалить селезенку.
"В качестве компенсации Виктору Харламову суд присудил 1 миллион рублей. С Виктором определились, что будем обжаловать приговор и в части наказания, так как считаем его недостаточно справедливым, и в части компенсации морального вреда, так как сумма была урезана ровно вполовину", — написала Бирюкова.