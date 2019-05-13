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Суд продлил арест обвиняемому в мошенничестве бывшему замглавы Росгеологии 

ТАСС + ещё 3 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Домодедовский городской суд Московской области на 2 месяца продлил срок ареста бывшего первого замглавы Росгеологии Руслана Горринга, обвиняемого в мошенничестве на 5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.
"Домодедовским городским судом Московской области удовлетворено ходатайство следствия о продлении Руслану Горрингу меры пресечения в виде заключения под стражу еще на два месяца", — сказал собеседник агентства.
Горрингу предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он был задержан в столичном аэропорту Внуково 7 марта, а 9 марта Домодедовский суд отправил его в СИЗО на срок до 7 мая. Во время рассмотрения жалобы на арест он сообщил, что собирался выехать на несколько дней в Сочи, и назвал уголовное преследование "местью частных миллиардеров".
По данным следствия, в 2011 году Руслан Ганижев (Горринг) получил от предпринимателя более 5 млн рублей за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности на территории Ленинского района Московской области. Он должен был передать эти деньги председателю Ленинского районного совета депутатов Александру Газейкину, но был задержан. На допросе Ганижев дал признательные показания, после чего был отпущен под подписку о невыезде, но после избрания меры пресечения скрылся от следствия и был объявлен в розыск. Газейкин был приговорен к реальному сроку.
Находясь в розыске, Ганижев изменил фамилию и отчество, став Русланом Горрингом.
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Происшествия , Криминал , Международный аэропорт Внуково , ФСИН , Московская область
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