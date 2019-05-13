Уголовное дело возбуждено по факту смерти помощника Бутырского межрайонного прокурора в Москве, проводятся следственные действия, сообщила РИА Новости официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что 11 мая в Москве найден мертвым 23-летний помощник Бутырского межрайонного прокурора.
"Прокуратура города Москвы подтверждает факт обнаружения трупа помощника Бутырского межрайонного прокурора и возбуждение в связи с этим уголовного дела. В настоящее время по делу проводятся следственные действия", — рассказала Нефедова.
По ее словам, ход и результаты расследования поставлены на контроль.
"Опубликованные накануне в некоторых средствах массовой информации сведения о возможной причастности к этой смерти другого прокурорского работника и его задержании не соответствуют действительности", — указала она.