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В Москве нашли мертвым помощника прокурора 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Уголовное дело возбуждено по факту смерти помощника Бутырского межрайонного прокурора в Москве, проводятся следственные действия, сообщила РИА Новости официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что 11 мая в Москве найден мертвым 23-летний помощник Бутырского межрайонного прокурора.
"Прокуратура города Москвы подтверждает факт обнаружения трупа помощника Бутырского межрайонного прокурора и возбуждение в связи с этим уголовного дела. В настоящее время по делу проводятся следственные действия", — рассказала Нефедова.
По ее словам, ход и результаты расследования поставлены на контроль.
"Опубликованные накануне в некоторых средствах массовой информации сведения о возможной причастности к этой смерти другого прокурорского работника и его задержании не соответствуют действительности", — указала она.
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