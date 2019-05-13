В Москве нашли мертвым помощника прокурора

Уголовное дело возбуждено по факту смерти помощника Бутырского межрайонного прокурора в Москве , проводятся следственные действия, сообщила РИА Новости официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что 11 мая в Москве найден мертвым 23-летний помощник Бутырского межрайонного прокурора.

"Прокуратура города Москвы подтверждает факт обнаружения трупа помощника Бутырского межрайонного прокурора и возбуждение в связи с этим уголовного дела. В настоящее время по делу проводятся следственные действия", — рассказала Нефедова.

По ее словам, ход и результаты расследования поставлены на контроль.