Омская одиннадцатиклассница забила молотком родного отца

Накануне в Омске 16-летняя школьница убила родителя, пустив в ход молоток и нож. Об этом сообщила «Экспресс газета» со ссылкой на местные СМИ.

По данным издания, низкая успеваемость и плохое исполнение обязанностей по дому становились причиной многочисленных ссор между мужчиной и его дочерью. Один из таких конфликтов закончился фатально. Взбесившаяся от нотаций школьница схватилась за молоток и била им отца по голове до тех пор, пока он не умер. Затем она пырнула его ножом в сердце.

«Свои действия девочка объяснила следователю тем, что с отцом сложились неприязненные отношения, он постоянно оскорблял и ругал ее», — уточнили в пресс-службе регионального СУ СК.

Подозреваемая задержана. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.