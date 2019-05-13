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В Малайзии задержали четверых подозреваемых в подготовке крупных терактов 

Р-Спорт + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Четыре человека задержаны в Малайзии по подозрению в подготовке терактов в стране в первую неделю Рамадана, сообщает малайзийское государственное новостное агентство Bernama со ссылкой на генерального инспектора полиции Абдула Хамида Бадора.
"Эта маленькая ячейка планировала убийство высокопоставленных деятелей, которых они (подозреваемые — ред.) обвиняли в том, что те не защищают ислам или оскорбляют религию", — сказал Бадор.
По его словам, подозреваемые также планировали широкомасштабные нападения на христианские, буддистские и индуистские места поклонения.
Бадор уточнил, что ячейку возглавлял гражданин Малайзии, также в нее входили гражданин Индонезии и два представителя народности рохинджа (этнических бенгальцев, проживающих в Мьянме). По словам инспектора, ячейка была связана с террористической группировкой "Исламское государство"*.
*Запрещенная в России террористическая организация
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