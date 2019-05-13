Россиянин дважды осквернил здание областного правительства

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянин перехитрил полицию и дважды осквернил здание областного правительства 

Lenta.ru 15 минут назад
Неизвестный мужчина вечером 12 мая бросил в дверь здания правительства Саратовской области коктейль Молотова, после чего скрылся. Как сообщает Telegram-канал Baza, огонь удалось быстро потушить.
Несколько месяцев назад это же здание разрисовал хулиган. Тогда, надеясь на возвращение вандала, полиция установила рядом с правительством дополнительный пост. Безуспешно просидев в засаде долгое время, полицейские решили прекратить дежурства. Спустя неделю правонарушитель, а по мнению сотрудников МВД, это был один и тот же человек, вернулся.
По данным издания «Четвертая власть», сейчас полиция изучает собранные материалы, в числе которых видео с уличных камер и осколки бутылки. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 167 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом»).
В начале марта двое мужчин забросали здание мэрии Красноярска коктейлями Молотова. Одному из задержанных назначили судебно-психологическую экспертизу, возбуждены два уголовных дела.
В октябре 2018 года в Новосибирске мужчина кинул бутылку с зажигательной смесью в окно Кировского районного отдела полиции. В результате была повреждена часть мебели и пол. Правонарушителем оказался подозреваемый в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде.
Последние новости
Подсчитаны убытки России от «грязной» нефти Опознаны тела всех погибших в катастрофе SSJ-100 Названа причина возвращения в Шереметьево летевшего в Самару SSJ-100
Комментарии
Происшествия , Видео , Криминал , МВД , Саратовская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Киеве назвали сроки захвата Донбасса21
ЕС решил судьбу новых санкций против РФ255
Пока вы спали: от Зеленского спрятали булаву50
Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево200
Кокорина позвали в «Ласковый май»1
Видео
Вдова Доренко уличила его дочерей во вранье
Общество
ЧП в школе: подросток взял в заложники класс и учителя
Образование Происшествия
Неопытные пилоты? Новый поворот в трагедии с SSJ
Происшествия
Россиянин дважды осквернил здание областного правительства
Происшествия Криминал
Недетский скандал на «Голосе»: Первый канал сделал заявление
Шоу-бизнес
Сотни умерших: Выборы закончились гибелью людей
В мире Происшествия
Чем занимаются летчики на авиабазе Хмеймим
Общество Армия
Тело Доренко кремируют
Общество
Прекратить «истерию»: Во Франции защищают РФ
В мире Кавказ
Опознаны все погибшие при катастрофе SSJ100
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение