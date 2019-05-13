Россиянин дважды осквернил здание областного правительства

Россиянин перехитрил полицию и дважды осквернил здание областного правительства

Неизвестный мужчина вечером 12 мая бросил в дверь здания правительства Саратовской области коктейль Молотова, после чего скрылся. Как сообщает Telegram-канал Baza, огонь удалось быстро потушить.

Несколько месяцев назад это же здание разрисовал хулиган. Тогда, надеясь на возвращение вандала, полиция установила рядом с правительством дополнительный пост. Безуспешно просидев в засаде долгое время, полицейские решили прекратить дежурства. Спустя неделю правонарушитель, а по мнению сотрудников МВД , это был один и тот же человек, вернулся.

По данным издания «Четвертая власть», сейчас полиция изучает собранные материалы, в числе которых видео с уличных камер и осколки бутылки. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 167 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом»).

В начале марта двое мужчин забросали здание мэрии Красноярска коктейлями Молотова. Одному из задержанных назначили судебно-психологическую экспертизу, возбуждены два уголовных дела.

В октябре 2018 года в Новосибирске мужчина кинул бутылку с зажигательной смесью в окно Кировского районного отдела полиции. В результате была повреждена часть мебели и пол. Правонарушителем оказался подозреваемый в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде.