Из Польши экстрадировали обвиняемого в разбое россиянина

"По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Республики Польша экстрадировали в Россию гражданина РФ Гедевана Куталиа. Он обвиняется в совершении преступления… "разбой"… В сопровождении спецконвоя Гедеван Куталиа доставлен в Москву", — сказал он.

По версии следствия, в августе 2004 года Куталиа с сообщниками похитил у женщины более миллиона рублей, которые у нее были от продажи недвижимости. Отмечается, что они выбросили ее из машины, а затем похитили деньги. После этого они уехали с места происшествия на заранее подготовленном транспорте.

Отмечается, что поскольку Куталиа скрылся от органов предварительного следствия, он был объявлен в международный розыск. В октябре 2018 года мужчина был задержан в Польши, после чего ГП РФ направила запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности.

Подчеркивается, что благодаря четким и слаженным действиям ГП РФ с компетентными органами Польши удалось добиться принятия решения о его выдаче.