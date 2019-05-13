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Пьяный житель Ставрополья обстрелял семерых собутыльников 

Газета.Ru + ещё 12 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Предгорном районе Ставропольского края пьяный мужчина 10 мая выстрелил в семь человек, в компании которых распивал спиртные напитки. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального следственного управления СК России.
По данным ведомства, во время застолья у 32-летнего мужчины возник конфликт с одним из его знакомых.
"Взяв из дома охотничье гладкоствольное ружье, он произвел не менее 10 выстрелов в обидчика и находившихся рядом с ним людей", — говорится в сообщении СК.
В результате происшествия ранения получили семь человек, им была оказана медицинская помощь, угрозы их жизням в настоящее время нет.
В отношении 32-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное общественно опасным способом.
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Происшествия , СКР , Ставропольский Край
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