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Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева перевели из СИЗО в гражданскую больницу 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев, обвиняемый в государственной измене, госпитализирован из СИЗО "Лефортово" в 20-ю гражданскую больницу. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Евгений Смирнов.
"Сегодня Кудрявцев был переведен из СИЗО "Лефортово" в 20-ю московскую городскую больницу имени Ерамишанцева. Мы точно не знаем, в связи чем был осуществлен перевод нашего подзащитного: либо в связи с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), либо для проведения обследования Кудрявцева на предмет наличия заболеваний, препятствующих содержанию под стражей", — сказал защитник, отметив, что условия содержания в больнице у ученого "строже, чем в "Лефортово".
ЕСПЧ 19 апреля постановил незамедлительно госпитализировать Кудрявцева в гражданскую больницу.
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Происшествия , ЕСПЧ , СИЗО "Лефортово" , ЦНИИМАШ , ФСИН
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