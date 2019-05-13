Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева перевели из СИЗО в гражданскую больницу

Сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев, обвиняемый в государственной измене, госпитализирован из СИЗО "Лефортово" в 20-ю гражданскую больницу. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Евгений Смирнов. "Сегодня Кудрявцев был переведен из СИЗО "Лефортово" в 20-ю московскую городскую больницу имени Ерамишанцева. Мы точно не знаем, в связи чем был осуществлен перевод нашего подзащитного: либо в связи с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), либо для проведения обследования Кудрявцева на предмет наличия заболеваний, препятствующих содержанию под стражей", — сказал защитник, отметив, что условия содержания в больнице у ученого "строже, чем в "Лефортово". ЕСПЧ 19 апреля постановил незамедлительно госпитализировать Кудрявцева в гражданскую больницу.