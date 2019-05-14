В Сомали в результате взрыва автомобиля погибли не менее пяти человек

По крайней мере пять человек погибли, девять пострадали в результате взрыва автомобиля в столице Сомали Могадишо , передает агентство Синьхуа со ссылкой на источник в полиции и на очевидца. Ранее сообщалось со ссылкой на местную радиостанцию, что заминированный автомобиль въехал в здание местного правительства в Могадишо. "Люди получали гуманитарную помощь, когда произошел взрыв. Мы можем подтвердить, что по крайней мере пятеро умерли в результате взрыва", — передает агентство слова офицера сомалийской полиции, который пожелал сохранить анонимность. Очевидец произошедшего Мохамед Нур отметил, в свою очередь, что "крупный взрыв" произошел, когда местные жители получали продовольственную помощь. Агентство уточняет, что группировка "Аш-Шабаб" взяла ответственность за проведенную атаку. Взрыв произошел в то время, как Могадишо находится в состоянии повышенной готовности, а полиция перекрыла главные дороги столицы, чтобы предотвратить возможные атаки боевиков. Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида" *. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН *Террористическая организация, запрещенная в России.