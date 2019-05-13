Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Шереметьево опознали тела всех погибших при катастрофе SSJ100 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Тела всех погибших при катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту "Шереметьево" опознаны, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб.
"Работа по молекулярно-генетической идентификации тел погибших завершена. Все тела идентифицированы, проводится оформление экспертных заключений", — сказал собеседник агентства.
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.
Следователи рассматривают различные версии катастрофы. В качестве основных выделяют возможную недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр сотрудников, а также неисправность самолета и метеоусловия.
Последние новости
Умер журналист Сергей Доренко Россия лишает Швецию дешевой энергии. На очереди — Германия и Британия Госсекретарь США обнаружил, что русские нагло вмешиваются в свои дела
Происшествия , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево209
«Экономят»: Появились новые версии о ЧП с SSJ 10052
«Букингемский дворец в ужасе»: Над Маркл сгущаются тучи30
Россиянам рассказали о новых длинных выходных12
Названа причина нового ЧП с SSJ-10050
Видео
Вдова Доренко уличила его дочерей во вранье
Общество
Неопытные пилоты? Новый поворот в трагедии с SSJ
Происшествия
Недетский скандал на «Голосе»: Первый канал сделал заявление
Шоу-бизнес
Чем занимаются летчики на авиабазе Хмеймим
Общество Армия
Лазарев сравнил «Евровидение» с ЧМ по футболу
Шоу-бизнес
Помпео отменил визит в Москву
В мире Политика
Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево
Происшествия
Пассажирский самолет сел на «брюхо» в Мьянме
Происшествия Катастрофы
Прокурор и генерал вышли с одним и тем же фото 9 мая
Общество
Опубликованы документы о здоровье Доренко
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение