В Шереметьево опознали тела всех погибших при катастрофе SSJ100

Тела всех погибших при катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту "Шереметьево" опознаны, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб. "Работа по молекулярно-генетической идентификации тел погибших завершена. Все тела идентифицированы, проводится оформление экспертных заключений", — сказал собеседник агентства. Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" , следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. Следователи рассматривают различные версии катастрофы. В качестве основных выделяют возможную недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр сотрудников, а также неисправность самолета и метеоусловия.